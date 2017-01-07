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В ЄС братимуть відбитки пальців у негромадян Євросоюзу

Нова система буде націлена в першу чергу на антитерористичну боротьбу
Євросоюз збиратиме воєдино дані людей, які приїжджають з країн-нечленів ЄС.
В ЄС братимуть відбитки пальців у негромадян Євросоюзу Фото: Lowcost Avia

Нова система буде націлена в першу чергу на антитерористичну боротьбу. З цією метою реєструватимуться відбитки пальців, фотографії і їх паспортні дані людей при в'їзді, - повідомляє Deutsche Welle.

Передбачається, що нова система сприятиме скороченню часу очікування при перетині офіційного кордону ЄС і допоможе встановлювати випадки недотримання дозволеного терміну перебування в Євросоюзі.

Нововведення стосуватиметься громадян країн, що не входять в ЄС, навіть якщо вони не повинні оформляти в'їзні візи, при короткострокових поїздках до Європейського Союзу.

Дані зберігатимуться протягом трьох років, в деяких випадках - до п'яти років. Доступ до інформації отримають прикордонні і візові служби, а також відомства, відповідальні за видачу дозволів на перебування. У разі розслідування терористичних справ або інших важких злочинів відомості з нової бази даних зможе використовувати і Європол.

При цьому відомства у справах біженців доступу до банку даних не отримають.

Нова система ще повинна пройти формальну процедуру схвалення з обох сторін. Її введення в дію очікується в 2020 році.

Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

 
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01 07 2017 17:18
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