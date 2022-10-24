Євросоюз досяг енергетичної незалежності від росії

Про це заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від росії.

Як повідомляє "ЄП", про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL у неділю.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від рф прогнозувалося до 2027 року.