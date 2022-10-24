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Євросоюз досяг енергетичної незалежності від росії
Фото: УНН
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від росії.
Як повідомляє "ЄП", про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL у неділю.
"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від рф прогнозувалося до 2027 року.
Також єврокомісар наголосив, що росія більше не є надійним партнером для ЄС, а Європі вдалося замінити 155 мільярдів кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.
Як повідомляв iPress, раніше прем’єр-міністр Александр де Кроо заявив, що після відмови ЄС від російського газу кремль не зможе фінансувати війну.
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