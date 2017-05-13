Євросоюз дозволив Україні експортувати до Європи м'ясо птиці
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
З лютого 2017 року в Україні не було зафіксовано випадків пташиного грипу, тому заборону на ввезення зняли.
Загалом в Україні із листопада 2016 року зафіксували 9 випадків захворювання на пташиний грип, останній випадок був зареєстрований 15 лютого 2017 р.
Європейський союз та Гонконг припинили імпорт продуктів з птиці із України через виявлення на Херсонщині високопатогенного грипу. Відповідне повідомлення отримала Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Нагадаємо, в січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
У лютому 2017-го в Катарі ввели заборону на ввезення яєць, курячого м'яса, яловичини і баранини з України.
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