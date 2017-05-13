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Євросоюз дозволив Україні експортувати до Європи м'ясо птиці

З лютого 2017 року в Україні не зафіксовано випадків пташиного грипу
Європейський союз зняв заборону на експорт птиці з більшості регіонів України.
Євросоюз дозволив Україні експортувати до Європи м Фото: huffingtonpost.com

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

З лютого 2017 року в Україні не було зафіксовано випадків пташиного грипу, тому заборону на ввезення зняли.

Загалом в Україні із листопада 2016 року зафіксували 9 випадків захворювання на пташиний грип, останній випадок був зареєстрований 15 лютого 2017 р.

Європейський союз та Гонконг припинили імпорт продуктів з птиці із України через виявлення на Херсонщині високопатогенного грипу. Відповідне повідомлення отримала Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, в січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

У лютому 2017-го в Катарі ввели заборону на ввезення яєць, курячого м'яса, яловичини і баранини з України.

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13 05 2017 21:20
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