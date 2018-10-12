Євросоюз хоче допомогти українським регіонам, які постраждали від блокади на Азові
Про це заявила у понеділок Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час прес-конференції у Брюсселі за результатами засідання Ради міністрів, повідомляє "УкрІнформ".
"Ми разом з країнами-членами вивчаємо додаткові конкретні заходи для підтримки регіонів, які найбільше постраждали через обмеження транспортних перевезень в районі Азовського моря", - сказала вона.
За словами Могеріні, разом з главою МЗС України Павлом Клімкіним та єврокомісаром Йоганнесом Ганном були обговорені подальші проекти, які Євросоюз може підтримати в регіоні.
Вона також нагадала, що минулого тижня провела зустріч у Мілані з главою МЗС РФ Лавровим, якому висловила спільну чітку позицію 28 країн-членів щодо інциденту біля Керченської протоки. "Ми очікуємо, передусім, звільнення захоплених українських кораблів та моряків. Особливо ми очікуємо, що моряки будуть звільнені без жодних зволікань, як і те, що Росія має забезпечити безперешкодний прохід через Керченську протоку у відповідності до міжнародного права", - сказала вона.
Коментуючи питання можливих санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці, глава дипломатії ЄС вказала на те, що "європейські санкції завжди базуються на дуже чіткій правовій основі". "Процес, якому ми слідуємо, базується на інформації від країн-членів. Оцінка проходить через дуже сувору правову перевірку і потім приймається рішення на політичному рівні. Таким був процес і для додаткових санкцій, які ми сьогодні прийняли (у зв’язку з "виборами" на окупованому Донбасі – ред.)", - зазначила Федеріка Могеріні.
Вона наголосила, що участь міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у засіданні Ради міністрів ЄС є "чітким політичним жестом".
Нагадаємо, що через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.
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