Євросоюз хоче допомогти українським регіонам, які постраждали від блокади на Азові

В Європейському Союзі вивчають додаткові конкретні заходи для підтримки регіонів України, які найбільше постраждали через російські обмеження транспортних перевезень в Азовському морі.

Про це заявила у понеділок Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час прес-конференції у Брюсселі за результатами засідання Ради міністрів, повідомляє "УкрІнформ".

"Ми разом з країнами-членами вивчаємо додаткові конкретні заходи для підтримки регіонів, які найбільше постраждали через обмеження транспортних перевезень в районі Азовського моря", - сказала вона.

За словами Могеріні, разом з главою МЗС України Павлом Клімкіним та єврокомісаром Йоганнесом Ганном були обговорені подальші проекти, які Євросоюз може підтримати в регіоні.

Вона також нагадала, що минулого тижня провела зустріч у Мілані з главою МЗС РФ Лавровим, якому висловила спільну чітку позицію 28 країн-членів щодо інциденту біля Керченської протоки. "Ми очікуємо, передусім, звільнення захоплених українських кораблів та моряків. Особливо ми очікуємо, що моряки будуть звільнені без жодних зволікань, як і те, що Росія має забезпечити безперешкодний прохід через Керченську протоку у відповідності до міжнародного права", - сказала вона.

Коментуючи питання можливих санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці, глава дипломатії ЄС вказала на те, що "європейські санкції завжди базуються на дуже чіткій правовій основі". "Процес, якому ми слідуємо, базується на інформації від країн-членів. Оцінка проходить через дуже сувору правову перевірку і потім приймається рішення на політичному рівні. Таким був процес і для додаткових санкцій, які ми сьогодні прийняли (у зв’язку з "виборами" на окупованому Донбасі – ред.)", - зазначила Федеріка Могеріні.

Вона наголосила, що участь міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у засіданні Ради міністрів ЄС є "чітким політичним жестом".

Нагадаємо, що через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.