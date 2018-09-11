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Євросоюз і ПРООН підписали угоду про підтримку сходу України

На підтримку України виділили €50 мільйонів
Європейський комісар Йоганнес Ган і постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані підписали угоду про програму щодо підтримки сходу України.
Євросоюз і ПРООН підписали угоду про підтримку сходу України Фото: twitter.com/JTHundp

Про це повідомила спеціалістка з комунікації ПРООН в Україні Юлія Самусь у коментарі "Громадському радіо".

"ЄС надав Україні €50 млн. Із них 25 пішло до Програми розвитку ООН на програму відновлення та розбудову миру", – розповіла Самусь.

Над програмою працюватимуть чотири агенції Організації об'єднаних націй: Програма розвитку ООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

"За гроші Євросоюзу ПРООН підтримуватиме чотири напрямки: економічний розвиток та економічне відновлення Донецької та Луганської області. Особлива увага приділятиметься підприємництву серед жінок та сільському господарству. Друге – підтримка реформи децентралізації. Третій – громадська безпека та соціальна єдність. Сюди входить і боротьба із гендерним насиллям проти жінок. Четвертий напрямок – підтримка медичної реформи", – розоповіла Юлія Самусь.

Нагадаємо, ООН і Червоний хрест направили до ОРДО майже 190 тонн гумдопомоги.

У Євросоюзі заявляють, що Україна повинна посилити темпи реалізації реформ у судовій сфері та антикорупційних заходах, а також продемонструвати прогрес у розгляді справ про корупцію на найвищому рівні.

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09 11 2018 23:00
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