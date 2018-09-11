Євросоюз і ПРООН підписали угоду про підтримку сходу України
Про це повідомила спеціалістка з комунікації ПРООН в Україні Юлія Самусь у коментарі "Громадському радіо".
"ЄС надав Україні €50 млн. Із них 25 пішло до Програми розвитку ООН на програму відновлення та розбудову миру", – розповіла Самусь.
Над програмою працюватимуть чотири агенції Організації об'єднаних націй: Програма розвитку ООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.
"За гроші Євросоюзу ПРООН підтримуватиме чотири напрямки: економічний розвиток та економічне відновлення Донецької та Луганської області. Особлива увага приділятиметься підприємництву серед жінок та сільському господарству. Друге – підтримка реформи децентралізації. Третій – громадська безпека та соціальна єдність. Сюди входить і боротьба із гендерним насиллям проти жінок. Четвертий напрямок – підтримка медичної реформи", – розоповіла Юлія Самусь.
Нагадаємо, ООН і Червоний хрест направили до ОРДО майже 190 тонн гумдопомоги.
У Євросоюзі заявляють, що Україна повинна посилити темпи реалізації реформ у судовій сфері та антикорупційних заходах, а також продемонструвати прогрес у розгляді справ про корупцію на найвищому рівні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку