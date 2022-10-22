Євросоюз надасть Україні до кінця року €9 млрд макрофінансової допомоги

Допомога буде надходити частинами

До кінця року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро, але вже зараз лідери ЄС зважають, як забезпечити стабільне фінансування базових потреб України в обсязі 3-4 млрд євро на місяць.

Про це на пресконференції заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"В тому що стосується України, дозвольте мені сфокусуватися на фінансуванні України. Ми погодилися виділити 9 млрд євро макрофінансової допомоги для України, яка буде частинами виділена до кінця року. Усього ЄС з початку року підтримав Україну на суму в 19 млрд євро. Але увага під час обговорення сьогодні була більше прикута до наступного року, оскільки для України дуже важливо мати передбачуваний, надійний та стабільний притік надходжень", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що за оцінкою європейської сторони, а також за інформацією, що надходить від уряду України, країна наступного року потребуватиме від 3 до 4 млрд євро на місяць для покриття базових потреб. Ця сума, за словами президента Єврокомісії, буде спільно фінансуватися Євросоюзом, його партнерами та друзями у США та міжнародними фінансовими інституціями.

"Тож дискусія торкалася виділення суми 1,5 млрд євро на місяць для України, що буде фінансуватися Європейським Союзом. У цілому це складає суму у 18 млрд євро протягом наступного року. Це той обсяг, на який Україна може розраховувати, який буде стабільним та передбачуваним джерелом надходження коштів. Ми доручили міністрам фінансів розробити необхідний механізм. Але також було важливим надіслати цей сигнал для України, що ми дуже добре розуміємо, наскільки важливим є таке надійне джерело грошових надходжень", – зауважила фон дер Ляєн.