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Євросоюз наклав ембарго на постачання зброї до Венесуели

ЄС запровадив санкції щодо Венесуели, які передбачають ембарго на постачання зброї
Рада Європейського Союзу у закордонних справах у понеділок, 13 листопада, вирішила запровадити санкції щодо Венесуели.
Євросоюз наклав ембарго на постачання зброї до Венесуели Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it

Зокрема, ЄС запроваджує ембарго на поставки зброї до латиноамериканської країни, а також на інші імпортні товари, "які можуть бути використані для внутрішніх репресій", повідомляє DW.

Також міністри закордонних справ країн ЄС визначили правові рамки для заборони на здійснення поїздок та замороження активів, які можуть бути запроваджені стосовно чиновників у Венесуелі, відповідальних за порушення прав людини та демонстрацію неповаги до демократичних принципів. 

Водночас у Раді ЄС зазначають, що обмежувальні заходи можуть бути скасовані у випадку, якщо ситуація у Венесуелі покращиться, зокрема, якщо у країні будуть звільнені політичні в'язні, відбудуться переговори між владою і опозицією, а також спостерігатимуться зрушення у повазі Каракасом демократичних інституцій.

ЄС закликає владу Венесуели негайно відновити демократичну легітимність, включно з проведенням вільних та чесних виборів, а венесуельську опозицію – продовжувати брати участь у переговорах щодо подолання поточної політичної кризи.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію та Ватикан допомогти відбити "військову загрозу" з боку США. Мадуро також назвав Трампа "новим Гітлером" у міжнародній політиці.

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13 11 2017 16:40
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