Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Євросоюз обмежив експорт птиці з України

Кілька країн заборонили експорт птиці та продукції птахівництва з усієї території України
Європейський союз і вісім країн Азії та Близького Сходу тимчасово обмежили ввезення птиці та продуктів птахівництва з України у зв’язку з високопатогенним грипом птиці (ВПГП).
Євросоюз обмежив експорт птиці з України Фото: EPA/UPG

Обмеження на експорт ввели Гонконг, Ємен, Європейський Союз, Ірак, Йорданія, Катар, КНР, Саудівська Аравія, а також Об'єднані Арабські Емірати, - повідомляє сайт Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

ЄС ввів обмеження на експорт птиці та продукції птахівництва з українських областей, де реєструвались спалахи ВПГП.

Кілька країн заборонили експорт птиці та продукції птахівництва з усієї території України.

Нагадаємо, на початку грудня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) України отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС українського м'яса птиці та продуктів з неї у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області.

Зазначимо, через пташиний грип Україна обмежила ввезення птиці, продуктів та сировини з неї з Австрії та деяких регіонів Німеччини.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 19:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.