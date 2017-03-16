Євросоюз обмежив експорт птиці з України Кілька країн заборонили експорт птиці та продукції птахівництва з усієї території України

Європейський союз і вісім країн Азії та Близького Сходу тимчасово обмежили ввезення птиці та продуктів птахівництва з України у зв’язку з високопатогенним грипом птиці (ВПГП).

Фото: EPA/UPG

Обмеження на експорт ввели Гонконг, Ємен, Європейський Союз, Ірак, Йорданія, Катар, КНР, Саудівська Аравія, а також Об'єднані Арабські Емірати, - повідомляє сайт Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). ЄС ввів обмеження на експорт птиці та продукції птахівництва з українських областей, де реєструвались спалахи ВПГП. Кілька країн заборонили експорт птиці та продукції птахівництва з усієї території України. Нагадаємо, на початку грудня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) України отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС українського м'яса птиці та продуктів з неї у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області. Зазначимо, через пташиний грип Україна обмежила ввезення птиці, продуктів та сировини з неї з Австрії та деяких регіонів Німеччини.

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