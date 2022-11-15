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Євросоюз погодив бюджет на 2023 рік зі згадкою про Україну

Євросоюз погодив бюджет на 2023 рік зі згадкою про Україну Фото: Укрінформ
Рада ЄС та Європарламенту оголосили про досягнення політичної згоди навколо бюджету ЄС на 2023 рік, який, зокрема, відображує кризові явища, що пов'язані з російською агресією проти України, та передбачає певні витрати на програми допомоги для таких країн, як Україна та Молдова. Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії. "Європейський парламент та Рада ЄС, виходячи з пропозицій Єврокомісії, досягли згоди навколо бюджету ЄС на 2023 рік. Така угода передбачає бюджетні зобов'язання в обсязі €186,6 мільярда та обсяг платежів у розмірі €168,7 мільярда. Після ухвалення цей бюджет дозволить ЄС мобілізувати суттєві ресурси для пом'якшення важких наслідків агресивної війни росії проти України як у самій країні, так і в південному сусідстві ЄС та у країнах-членах", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, прийнятий бюджет буде спрямований і на відновлення європейської економіки після наслідків пандемії коронавірусу, а також витрати на просування проєктів із «зеленої» та цифрової трансформації Європи, підвищення стійкості ЄС, його сусідів та партнерів. Зі згаданої суми €14,7 мільярда призначені для підтримки сусідства ЄС, для програм розвитку та співробітництва. Це означає цільове збільшення фінансування так званого Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) до €12,3 мільярда. Головні пріоритети при цьому надаються Україні й Молдові, процесам міграції у південному сусідстві ЄС, а також програмі гуманітарної допомоги для реагування на кризові ситуації по всьому світу.
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15 11 2022 20:12
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