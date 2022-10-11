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Євросоюз погодив невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії

російські документи не будуть прийматися як чинні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгену
Євросоюз погодив невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії Фото: russianlook.com

Рада ЄС та Європарламент погодили невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії. Тепер це рішення залишилось оформити юридично.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів. Це також слідує за одностороннім рішенням росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії у 2008 році", — зазначили там.

У ЄС пояснили, що російські документи не будуть прийматися як чинні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгену. Там підкреслили, що таке рішення необхідне для встановлення загального підходу з приводу російських документів.

росія на окупованих територіях проводить політику примусової паспортизації населення. Людей, які відмовляються від російських паспортів, обмежують у правах, не беруть на роботу та навіть можуть не надавати різні соціальні послуги або виплати.

 

Наприклад, у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі всіх бюджетників зобовʼязали до 1 січня здати паспорт громадянина України та отримати російський. 

 

 

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10 11 2022 20:32
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