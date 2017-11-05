Євросоюз посилить вимоги до Uber

Першою зміною може стати вимога до додатка мати ліцензію на надання транспортних послуг

ЄС хоче посилити вимоги до електронного додатка для замовлення таксі Uber

Про це йдеться в заяві Європейського суду.

Першою зміною може стати вимога до додатка мати ліцензію на надання транспортних послуг.

"Електронна платформа Uber – це інновація, але вона потрапить у сферу транспорту: Uber, таким чином, може знадобитися отримання необхідних ліцензій і дозволів відповідно до національного законодавства",— йдеться в опублікованій сьогодні заяві Європейського суду.

Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.

Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.

30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.