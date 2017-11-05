Євросоюз посилить вимоги до Uber
Про це йдеться в заяві Європейського суду.
Першою зміною може стати вимога до додатка мати ліцензію на надання транспортних послуг.
"Електронна платформа Uber – це інновація, але вона потрапить у сферу транспорту: Uber, таким чином, може знадобитися отримання необхідних ліцензій і дозволів відповідно до національного законодавства",— йдеться в опублікованій сьогодні заяві Європейського суду.
Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.
Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.
30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.
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