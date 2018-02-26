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Євросоюз посилив санкції проти КНДР

Оновлені санкції передбачають посилення заборони експорту різної продукції до Північної Кореї
Європейський Союз 26 лютого посилив санкції проти Північної Кореї.
Євросоюз посилив санкції проти КНДР Фото: afp.com

Про це йдеться в рішенні Ради ЄС.

Зазначається, що заходи було введено згідно з останньою резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 2397, прийнятою у кінці 2017 року у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети.

Введені сьогодні санкції включають:

- посилення заборони експорту до КНДР всіх видів нафтопродуктів шляхом зменшення кількості барелів, які можуть бути експортовані, з 2 млн до 500 тис. барелів на рік;

- заборону на імпорт з КНДР харчових продуктів та сільськогосподарської продукції, машин, електрообладнання, землі, каменю та деревини;

- заборону на експорт до КНДР всього промислового обладнання, транспортних засобів та поширення заборони експорту на всі види заліза, сталі та інших металів;

- подальші морські обмежувальні заходи проти суден, якщо є достатні підстави вважати, що судно було залучено до порушення санкцій ООН;

- вимогу про повернення всіх робітників КНДР за кордоном протягом 24 місяців.

Наголошується, що повна заборона на експорт сирої нафти, передбачена в резолюції 2397 (2017), вже була введена в ЄС 16 жовтня 2017 року.

Крім 79 північнокорейських фізичних і 54 юридичних осіб, що перебувають у списку санкцій РБ ООН, ще 55 осіб і дев'ять організацій включені Євросоюзом автономно.

"ЄС виконує всі резолюції РБ ООН, прийняті у відповідь на ядерні програми та інші програми з ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет КНДР, і працює над забезпеченням їх ефективного дотримання всіма державами-членами ООН. Також ЄС ввів автономні обмежувальні заходи проти КНДР, доповнивши і посиливши режим санкцій ООН", - наголошується в комюніке.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

У республіці засудили нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.

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26 02 2018 16:28
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