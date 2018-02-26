Євросоюз посилив санкції проти КНДР

Європейський Союз 26 лютого посилив санкції проти Північної Кореї.

Про це йдеться в рішенні Ради ЄС.

Зазначається, що заходи було введено згідно з останньою резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 2397, прийнятою у кінці 2017 року у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети.

Введені сьогодні санкції включають:

- посилення заборони експорту до КНДР всіх видів нафтопродуктів шляхом зменшення кількості барелів, які можуть бути експортовані, з 2 млн до 500 тис. барелів на рік;

- заборону на імпорт з КНДР харчових продуктів та сільськогосподарської продукції, машин, електрообладнання, землі, каменю та деревини;

- заборону на експорт до КНДР всього промислового обладнання, транспортних засобів та поширення заборони експорту на всі види заліза, сталі та інших металів;

- подальші морські обмежувальні заходи проти суден, якщо є достатні підстави вважати, що судно було залучено до порушення санкцій ООН;

- вимогу про повернення всіх робітників КНДР за кордоном протягом 24 місяців.

Наголошується, що повна заборона на експорт сирої нафти, передбачена в резолюції 2397 (2017), вже була введена в ЄС 16 жовтня 2017 року.

Крім 79 північнокорейських фізичних і 54 юридичних осіб, що перебувають у списку санкцій РБ ООН, ще 55 осіб і дев'ять організацій включені Євросоюзом автономно.

"ЄС виконує всі резолюції РБ ООН, прийняті у відповідь на ядерні програми та інші програми з ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет КНДР, і працює над забезпеченням їх ефективного дотримання всіма державами-членами ООН. Також ЄС ввів автономні обмежувальні заходи проти КНДР, доповнивши і посиливши режим санкцій ООН", - наголошується в комюніке.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

У республіці засудили нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.