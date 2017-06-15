Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Євросоюз продовжить антиросійські санкції наступного тижня, - ЗМІ

Найвірогідніше санкції продовжать на півроку
Глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу ухвалять політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії на саміті 22-23 червня у Брюсселі.
Євросоюз продовжить антиросійські санкції наступного тижня, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"Лідери ЄС на саміті 22-23 червня ухвалять принципове політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України", - розповів високопоставлений дипломат ЄС агентства "Укрінформ".

Дипломат ЄС відзначив, що після політичного рішення лідерів санкції будуть продовжені, найвірогідніше на півроку, юридичним актом Ради ЄС.

Нагадаємо, в березні Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.

Вчора Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 15:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.