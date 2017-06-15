Євросоюз продовжить антиросійські санкції наступного тижня, - ЗМІ

Глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу ухвалять політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії на саміті 22-23 червня у Брюсселі.

"Лідери ЄС на саміті 22-23 червня ухвалять принципове політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України", - розповів високопоставлений дипломат ЄС агентства "Укрінформ".

Дипломат ЄС відзначив, що після політичного рішення лідерів санкції будуть продовжені, найвірогідніше на півроку, юридичним актом Ради ЄС.

Нагадаємо, в березні Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.

Вчора Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".