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Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Санкції продовжили до 31 січня 2019 року
Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії.
Євросоюз продовжив санкції проти Росії Фото: Reuters

"5 липня 2018 року Рада продовжила економічні санкції, націлені на конкретні сектори російської економіки, до 31 січня 2019 року", – йдеться в заяві Ради Європи.

Рада Європи ухвалила рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.

Нагадаємо, Європейський Союз відкрив санкційну процедуру проти Польщі у зв'язку із законом про Верховний суд.

Національний банк України дозволив особам, які перебувають під санкціями, здійснювати обов'язкові фінансові операції в межах країни.

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05 07 2018 20:40
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