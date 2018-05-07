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Євросоюз продовжив санкції проти Росії
Санкції продовжили до 31 січня 2019 року
Фото: Reuters
"5 липня 2018 року Рада продовжила економічні санкції, націлені на конкретні сектори російської економіки, до 31 січня 2019 року", – йдеться в заяві Ради Європи.
Рада Європи ухвалила рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.
Нагадаємо, Європейський Союз відкрив санкційну процедуру проти Польщі у зв'язку із законом про Верховний суд.
Національний банк України дозволив особам, які перебувають під санкціями, здійснювати обов'язкові фінансові операції в межах країни.
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