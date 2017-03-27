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Євросоюз припинить своє існування, - Ле Пен

У разі обрання на пост президента, Ле Пен пообіцяла "захистити Францію від глобалізму"
Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що в майбутньому Європейський союз припинить своє існування, так як люди більше не підтримують його.
Євросоюз припинить своє існування, - Ле Пен Фото:i.lb.ua

За словами Ле Пен, перемога французької ультраправої партії Національний фронт на виборах президента стане наступним, після Brexit і обрання Дональда Трампа президентом США, кроком до "глобального звільнення людей", передає Reuters.

У разі обрання на пост президента, Ле Пен пообіцяла "захистити Францію від глобалізму" та вийти з ЄС.

"Європейський союз зникне, тому що люди не хочуть його існування...амбітні та гегемоністські імперії приречені загинути", - заявила Ле Пен.

Раніше кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен запевнила виборців, стурбованих її наміром вивести країну з єврозони, що хаосу в зв'язку з цим не буде.

Нагадаємо, Марін Ле Пен вважає, що президент РФ Володимир Путін не зробив нічого, щоб називати його вбивцею.

Раніше Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

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