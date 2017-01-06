Євросоюз розпочав наймасштабнішу програму по боротьбі з корупцією в Україні
"Я радий, що сьогодні ми починаємо саму масштабну ініціативу з протидії корупції... ЄС хоче допомагати Україні і очікує від України відповідних дій", - комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан, овідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами Хана, метою цієї програми є посилення спроможності новостворених українських антикорупційних інституцій, а також зміцнення зовнішнього контролю за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та ЗМІ.
Як зазначається, ініціатива ЄС розрахована на три роки і складається з трьох елементів.
Так, перший з них передбачає посилення антикорупційних органів у веденні розслідувань, здійснення кримінальних переслідувань, а також покарання випадків корупції.
Другий елемент - це створення консультаційної ради міжнародних експертів, яка буде сприяти зміцненню можливостей комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції ретельно дослідити законодавство в даній сфері і стежити за впровадженням реформи.
Третій компонент буде сприяти залученню громадянського суспільства та ЗМІ в антикорупційну діяльність, особливо в регіонах, шляхом надання грантів.
Зазначимо, єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стверджує, що отримав запевнення офіційного Києва про зміну законодавства щодо електронного декларування.
Як відомо, ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.
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