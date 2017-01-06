Євросоюз розпочав наймасштабнішу програму по боротьбі з корупцією в Україні

Ініціатива ЄС, за словами Хана, складається з трьох компонентів

Європейський союз запустив в Україні масштабну антикорупційну ініціативу із загальним бюджетом у 15,84 млн євро.

"Я радий, що сьогодні ми починаємо саму масштабну ініціативу з протидії корупції... ЄС хоче допомагати Україні і очікує від України відповідних дій", - комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан, овідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Хана, метою цієї програми є посилення спроможності новостворених українських антикорупційних інституцій, а також зміцнення зовнішнього контролю за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та ЗМІ.

Як зазначається, ініціатива ЄС розрахована на три роки і складається з трьох елементів.

Так, перший з них передбачає посилення антикорупційних органів у веденні розслідувань, здійснення кримінальних переслідувань, а також покарання випадків корупції.

Другий елемент - це створення консультаційної ради міжнародних експертів, яка буде сприяти зміцненню можливостей комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції ретельно дослідити законодавство в даній сфері і стежити за впровадженням реформи.

Третій компонент буде сприяти залученню громадянського суспільства та ЗМІ в антикорупційну діяльність, особливо в регіонах, шляхом надання грантів.

Зазначимо, єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стверджує, що отримав запевнення офіційного Києва про зміну законодавства щодо електронного декларування.