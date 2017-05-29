Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Сирії

Євросоюз продовжив обмежувальні заходи проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року.

Відповідне рішення схвалила в понеділок, 29 травня, Рада ЄС.

"Рада ЄС 29 травня 2017 року продовжила обмежувальні заходи ЄС проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року. Це рішення прийнято відповідно до стратегії Євросоюзу щодо Сирії, яка полягає в тому, що ЄС буде зберігати обмежувальні заходи проти сирійського режиму і його прихильників, поки триватимуть репресії проти цивільного населення", - заявили в Раді ЄС, повідомляє "Укрінформ".

Цим рішенням керівний інститут ЄС також додав до списку санкцій трьох міністрів уряду Сирії. Тож зараз санкції у формі візових заборон і блокування активів на території ЄС застосовано щодо 240 осіб і 67 установ.

У частині економічних санкцій щодо Сирії продовжено ембарго на постачання нафти, обмеження на деякі види інвестицій, замороження активів сирійського центрального банку, а також заборону на експорт деяких видів устаткування і технологій.

Нагадаємо, що раніше в травні США продовжили санкції проти Сирії.