НОВИНИЄвропейська комісія подає до Європейського суду на владу Німеччини, а також ще 5 країн, звинувативши держави у недостатній боротьбі із забрудненням повітря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз судитиметься з шістьма країнами через забруднення повітря
Близько 400 тисяч людей у країнах ЄС помирають передчасно від хвороб, викликаних шкідливими викидами у повітря
Фото: з вільних джерел
Більшість екологічних проблем у Німеччині викликані високим рівнем викидів окису азоту дизельними транспортними засобами, - повідомляє агентство dpa.
За інформацією Євросоюзу, щороку близько 400 тисяч людей у країнах ЄС помирають передчасно від хвороб, викликаних шкідливими викидами у повітря.
Як відзначив єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья, крім Німеччини недостатню боротьбу із забрудненням повітря ведуть Велика Британія, Угорщина, Франція, Італія та Румунія.
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