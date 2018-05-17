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Євросоюз судитиметься з шістьма країнами через забруднення повітря

Близько 400 тисяч людей у країнах ЄС помирають передчасно від хвороб, викликаних шкідливими викидами у повітря
Європейська комісія подає до Європейського суду на владу Німеччини, а також ще 5 країн, звинувативши держави у недостатній боротьбі із забрудненням повітря.
Євросоюз судитиметься з шістьма країнами через забруднення повітря Фото: з вільних джерел

Більшість екологічних проблем у Німеччині викликані високим рівнем викидів окису азоту дизельними транспортними засобами, - повідомляє агентство dpa.

За інформацією Євросоюзу, щороку близько 400 тисяч людей у країнах ЄС помирають передчасно від хвороб, викликаних шкідливими викидами у повітря.

Як відзначив єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья, крім Німеччини недостатню боротьбу із забрудненням повітря ведуть Велика Британія, Угорщина, Франція, Італія та Румунія.

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17 05 2018 15:58
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