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Євросоюз закликав звільнити затриманих у Білорусі журналістів

Зазначається, що такі дії суперечать заявленій Білоруссю політиці демократизації і її міжнародним зобов'язанням
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.
Євросоюз закликав звільнити затриманих у Білорусі журналістів Фото: УНІАН

Брюссель отримав повідомлення про обшуки та арешти журналістів у ряді незалежних ЗМІ в Білорусі.

"Такі дії суперечать заявленій Білоруссю політиці демократизації і її міжнародним зобов'язанням. Повага основних прав і свобод, включаючи свободу вираження і свободу ЗМІ, повинна бути збережена. Ми приєднуємося до закликів звільнити затриманих", - йдеться у листі прес-секретаря високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні білоруській редакції "Радіо свобода".

Наголошується, що ЄС продовжуватиме стежити за розвитком даної ситуації, у тому числі через представництва ЄС в Мінську.

"Євросоюз хоче стабільного, демократичного і щасливого майбутнього для Білорусі, на користь її народу, і буде продовжувати свою роботу з усіма зацікавленими сторонами, маючи цю мету на увазі. У зв'язку з цим продовження підтримки незалежних ЗМІ залишатиметься істотним завданням", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, правоохоронці затримали сімох журналістів, серед них головний редактор TUT.BY Марина Золотова, а також редактори видання Галина Уласік і Тетяна Коровенкова.

Також, у середу, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.

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08 08 2018 13:53
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