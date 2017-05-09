Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Євросоюз внесе до санкційного списку ще одну кримську компанію

Мова йде про "Кримські морські порти"
Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".
Євросоюз внесе до санкційного списку ще одну кримську компанію Фото: з вільних джерел

"Посли мають намір завтра додати компанію "Кримські морські порти" до списку санкцій", - написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

На сайті компанії вказано, що вона була створена 26 березня 2014 року, тобто після анексії Криму Росією. Також вказано, що "у своїй діяльності підприємство керується законами та іншими нормативними актами Російської Федерації".

Зазначимо, завтра, 6 вересня, ЄС планує продовжити антиросійські санкції.

Як відомо, на початку серпня Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій. причиною став скандал з поставками в окупований Крим турбін компанії Siemens.

У МЗС РФ заявили, що "розчаровані доведеною до абсурду політизацією питання, що насправді являє собою звичайну комерційну суперечку суб'єктів господарювання".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 17:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.