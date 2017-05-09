Євросоюз внесе до санкційного списку ще одну кримську компанію

Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".

"Посли мають намір завтра додати компанію "Кримські морські порти" до списку санкцій", - написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

На сайті компанії вказано, що вона була створена 26 березня 2014 року, тобто після анексії Криму Росією. Також вказано, що "у своїй діяльності підприємство керується законами та іншими нормативними актами Російської Федерації".

Зазначимо, завтра, 6 вересня, ЄС планує продовжити антиросійські санкції.

Як відомо, на початку серпня Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій. причиною став скандал з поставками в окупований Крим турбін компанії Siemens.

У МЗС РФ заявили, що "розчаровані доведеною до абсурду політизацією питання, що насправді являє собою звичайну комерційну суперечку суб'єктів господарювання".