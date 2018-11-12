Євросоюз виділив 1,2 мільйона євро на боротьбу з дезінформацією

Рада міністрів ЄС у вівторок 11 грудня погодила з Європарламентом бюджет Євросоюзу на 2019 рік в обсязі майже 166 мільярдів євро. З цієї суми 1,2 мільйони євро будуть спрямовані на розвиток системи стратегічних комунікацій ЄС та на боротьбу проти дезінформації.

"Загальні фінансові зобов’язання визначені у 165,8 мільярдів євро, що відображує збільшення на 3,2 відсотки у порівнянні з 2018 роком після його уточнення протягом останніх кількох місяців… Додаткові 1,2 мільярди євро передбачені у бюджеті на 2019 рік на потреби Служби зовнішніх дій ЄС для залучення додаткового персоналу в сфері стратегічних комунікацій та бля боротьби проти дезінформації", - йдеться у документі, повідомляє "УкрІнформ".

1,3 мільярди із загальної суми витрат визначені як резерв в рамках багаторічної фінансової програми, що дозволить Євросоюзу реагувати на непередбачувані події та потреби.

23,3 мільярди євро спрямовуються розвиток конкуренції та створення нових робочих місць (зростання на 6,1 відсотка у порівнянні з поточним роком), 12,3 мільярди євро будуть витрачені на дослідження та інновації (приріст у 9,8 відсотка).

Серед статей бюджету, які суттєво зросли, є також витрати на європейську освітню програму Erasmus+, затверджені на рівні 2,8 мільярди євро (приріст у 19,5 відсотка).

Бюджет передбачає також витрати 350 мільйонів євро на так звану Ініціативу молодіжного працевлаштування, яка має допомогти молодим європейцям знайти робоче місце, зокрема, в регіонах з високим рівнем безробіття.

Важливою складовою витрат ЄС у 2019 році залишатимуться програми, пов’язані із міграційними процесами та наданням притулку. Спеціалізований європейський фонд, який використовується для цих цілей, зріс на 55,9 відсотка у порівнянні з 2018 роком та сягнув 1,1 мільярда євро. В той же час, так званий Фонд внутрішньої безпеки ЄС отримає з бюджету суму у 534 мільйони євро.

Відповідно до угоди, яку було досягнуто між державами Євросоюзу у 2018 році, ЄС виділяє 1,45 мільярди на підтримку Європейського центру біженців в Туреччині, головною метою якого є підтримка біженців з Сирії, зокрема, у таких сферах як охорона здоров’я та освіта.

Додамо, що Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.