НОВИНИЄвропейський Союз виділить 14 млн. євро на купівлю нових шкільних автобусів для українських навчальних закладів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
Повідомляється, що анонсований транш витратять на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де школи пошкоджено внаслідок російського вторгнення.
"російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.
Раніше повідомлялось, що українські школи мають отримати системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарні металодетектори.
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