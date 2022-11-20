Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні

Європейський Союз виділить 14 млн. євро на купівлю нових шкільних автобусів для українських навчальних закладів.

Про це повідомляє президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Повідомляється, що анонсований транш витратять на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де школи пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

"російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що українські школи мають отримати системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарні металодетектори.