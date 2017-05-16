Євросоюз висунув Польщі та Угорщині ультиматум з питань біженців
Названі країни досі не виконали свої зобов'язання за схемою перерозподілу біженців у ЄС, повідомляє інформаційне агентство DW.
Це порушення юридичних зобов'язань, даних Греції і Італії обіцянок, а також справедливого розподілу.
Він зазначив, що Варшава і Будапешт не прийняли жодного біженця, тоді як Відень лише пообіцяв перемістити у країну 50 мігрантів з Італії.
Аврамопулос зазначив, що готовий у червні почати процес покарання порушників, додає агентство новин AFP.
Єврокомісія також піддала критиці Чехію за її млявість щодо виконання квот, вказує агентство Reuters.
Нагадаємо, у вересні 2015 року в ЄС прийняли рішення про перерозподіл серед країн-членів 120 тис. біженців, що прибувають до Італії та Греції. Цьому кроку противилися Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина. Зараз Угорщина і Словаччина намагаються у Європейському суді анулювати квоти.
Зазначимо, українські контрабандисти створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів з Туреччини до південної Європи на розкішних яхтах.
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