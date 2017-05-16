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Євросоюз висунув Польщі та Угорщині ультиматум з питань біженців

Трьом країнам загрожують санкції
Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.
Євросоюз висунув Польщі та Угорщині ультиматум з питань біженців Фото: Reuters

Названі країни досі не виконали свої зобов'язання за схемою перерозподілу біженців у ЄС, повідомляє інформаційне агентство DW.

Це порушення юридичних зобов'язань, даних Греції і Італії обіцянок, а також справедливого розподілу.

Він зазначив, що Варшава і Будапешт не прийняли жодного біженця, тоді як Відень лише пообіцяв перемістити у країну 50 мігрантів з Італії.

Аврамопулос зазначив, що готовий у червні почати процес покарання порушників, додає агентство новин AFP.

Єврокомісія також піддала критиці Чехію за її млявість щодо виконання квот, вказує агентство Reuters.

Нагадаємо, у вересні 2015 року в ЄС прийняли рішення про перерозподіл серед країн-членів 120 тис. біженців, що прибувають до Італії та Греції. Цьому кроку противилися Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина. Зараз Угорщина і Словаччина намагаються у Європейському суді анулювати квоти.

Зазначимо, українські контрабандисти створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів з Туреччини до південної Європи на розкішних яхтах.

 
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16 05 2017 21:15
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