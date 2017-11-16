Євросоюз за три роки виділив Україні понад 12 млрд євро

Посол ЄС в Україні Х'ю Мінгареллі підкреслив, що Євросоюз для жодної країни не робив більшого

Європейський союз за останні три роки виділив Україні понад 12 млрд євро, повідомив глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі в ході конференції.

"Україна - країна-пріоритетний партнер для ЄС. Один з найбільших наших сусідів, з якими у нас є 4 кордони, який зробив чіткий проєвропейський вибір. З цих причин ЄС зацікавлений в успіху реформ в Україні. Ми мобілізували за останні три роки понад 12 млрд євро, з них 3,4 млрд євро макрофінансової допомоги, що є найбільшою макрофінансової допомогою, яку ми коли-небудь робили", - заявив Мінгареллі, повідомляє "РБК-Україна".

Він підкреслив, що ЄС для жодної країни не робив більшого.

Нагадаємо, що в 2017 році Єврокомісія планує виділити Україні грантів на 200 млн євро. Також відомо, що раніше ЄС і Данія виділили 16 млн євро на боротьбу з корупцією в Україні, допомога надана у вигляді ІТ-обладнання та програмного забезпечення.

Крім цього, ЄС виділив 3 млн євро допомоги Україні для реалізації проектів Стратегії розвитку сільського господарства.

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз підписали угоду про фінансування програми підтримки реформ щодо розвитку верховенства права.

