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Євросоюз закликає Москву визнати вину в збитті ліката рейсу MH17, – Моґеріні

"Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних"
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні заявила, що Європейський союз завжди повністю підтримував зусилля міжнародного розслідування справи про збиття літака рейсу MH17 і знову закликає Росію визнати свою відповідальність і допомагати у виявленні винних.
Євросоюз закликає Москву визнати вину в збитті ліката рейсу MH17, – Моґеріні Федеріка Могеріні. Фото: AFP

"Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства й усіх зусиль, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних", – заявила Моґеріні 28 травня перед початком засідання європейських міністрів закордонних справ, пише "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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28 05 2018 12:17
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