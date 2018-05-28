Євросоюз закликає Москву визнати вину в збитті ліката рейсу MH17, – Моґеріні

"Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних"

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні заявила, що Європейський союз завжди повністю підтримував зусилля міжнародного розслідування справи про збиття літака рейсу MH17 і знову закликає Росію визнати свою відповідальність і допомагати у виявленні винних.

"Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства й усіх зусиль, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних", – заявила Моґеріні 28 травня перед початком засідання європейських міністрів закордонних справ, пише "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.