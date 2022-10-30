Євросоюз закликає росію скасувати своє рішення щодо зернової угоди

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на рішення влади росії щодо припинення зернової угоди в Чорному морі та закликав рф скасувати це рішення.

Про це Жозеп Боррель написав у соцмережах.

За його словами, це рішення ставить під загрозу подолання глобальної продовольчої кризи, що була спровокована війною рф в Україні.

"Рішення росії призупинити участь в угоді щодо Чорного моря ставить під загрозу основний експортний маршрут такого необхідного зерна та добрив для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає росію скасувати своє рішення", – написав він.

Нагадаємо, що Міноборони рф заявило про зупинення участі росії в угоді про експорт українського зерна. Причиною такого рішення називається «теракт» у Севастополі проти кораблів Чорноморського флоту РФ та цивільних судів.