Євросоюз засудив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях
"Цей закон перетинає новий і небезпечний поріг, узаконюючи згідно з ізраїльським законодавством вилучення прав власності палестинців і, по суті, дозволяючи конфіскацію приватної палестинської землі на окупованій території", - заявила Могеріні.
Вона зазначила, що закон не тільки суперечить міжнародному праву, але й буде сприяти "нерівності, вічній окупації і конфлікту" між Ізраїлем і Палестиною, передає Інтерфакс-Україна.
Також Могеріні нагадала про голосування в Радбезі ООН, яка також засудила незаконні поселення на палестинській території.
Європейський союз закликав Ізраїль відмовитися від застосування норм цього закону та вирішити цей конфлікт шляхом переговорів і створення двох держав.
Як повідомляв iPress.ua, у понеділок, 6 лютого, Парламент Ізраїлю ухвалив суперечливий закон, який легалізує близько чотирьох тисяч будинків, незаконно зведених у поселеннях на окупованому Західному березі.
Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
У свою чергу Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.
Також міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.
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