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Євросоюз засудив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях

Могеріні закликала керівництво Ізраїлю не застосовувати закон у дії
Голова дипломатії Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС засуджує Закон про врегулювання, який легалізував споруди на західному березі річки Йордан.
Євросоюз засудив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях Федеріка Могеріні. Фото: eunews.it

"Цей закон перетинає новий і небезпечний поріг, узаконюючи згідно з ізраїльським законодавством вилучення прав власності палестинців і, по суті, дозволяючи конфіскацію приватної палестинської землі на окупованій території", - заявила Могеріні.

Вона зазначила, що закон не тільки суперечить міжнародному праву, але й буде сприяти "нерівності, вічній окупації і конфлікту" між Ізраїлем і Палестиною, передає Інтерфакс-Україна.

Також Могеріні нагадала про голосування в Радбезі ООН, яка також засудила незаконні поселення на палестинській території.

Європейський союз закликав Ізраїль відмовитися від застосування норм цього закону та вирішити цей конфлікт шляхом переговорів і створення двох держав.

Як повідомляв iPress.ua, у понеділок, 6 лютого, Парламент Ізраїлю ухвалив суперечливий закон, який легалізує близько чотирьох тисяч будинків, незаконно зведених у поселеннях на окупованому Західному березі.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

У свою чергу Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Також міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

 

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07 02 2017 23:44
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