Євросоюз звернувся до СОТ щодо мит США на сталь і алюміній

Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

"Секретаріат СОТ отримав запит ЄС щодо консультацій з приводу врегулювання спору стосовно заходів США", – повідомив агенції Reuters представник організації, додавши, що цей текст оприлюднять лише після того, як він буде поширений серед усіх країн-членів СОТ.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати оголосили про запровадження мит на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу, Мексики і Канади. З 1 червня податок на ввезення сталі з цих країн складає 25%, а алюмінію – 10%.

У квітні ЄС слідом за Китаєм уже скаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.