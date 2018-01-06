БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз звернувся до СОТ щодо мит США на сталь і алюміній
ЄС просить про консультації з приводу врегулювання спору стосовно дій США
Фото: reuters.com
"Секретаріат СОТ отримав запит ЄС щодо консультацій з приводу врегулювання спору стосовно заходів США", – повідомив агенції Reuters представник організації, додавши, що цей текст оприлюднять лише після того, як він буде поширений серед усіх країн-членів СОТ.
Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати оголосили про запровадження мит на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу, Мексики і Канади. З 1 червня податок на ввезення сталі з цих країн складає 25%, а алюмінію – 10%.
У квітні ЄС слідом за Китаєм уже скаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.
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