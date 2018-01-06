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Євросоюз звернувся до СОТ щодо мит США на сталь і алюміній

ЄС просить про консультації з приводу врегулювання спору стосовно дій США
Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.
Євросоюз звернувся до СОТ щодо мит США на сталь і алюміній Фото: reuters.com

"Секретаріат СОТ отримав запит ЄС щодо консультацій з приводу врегулювання спору стосовно заходів США", – повідомив агенції Reuters представник організації, додавши, що цей текст оприлюднять лише після того, як він буде поширений серед усіх країн-членів СОТ.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати оголосили про запровадження мит на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу, Мексики і Канади. З 1 червня податок на ввезення сталі з цих країн складає 25%, а алюмінію – 10%.

У квітні ЄС слідом за Китаєм уже скаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.

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01 06 2018 20:45
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