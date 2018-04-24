Євростат назвав країни ЄС з найбільшим держборгом
Про це свідчать дані статистичного бюро ЄС – Євростату.
Найвищий рівень державного боргу відносно ВВП станом на четвертий квартал 2017 року мали Греція (178,6%), Італія (131,8%), Португалія (125,7%), Бельгія (103,1%) та Іспанія (98,3%).
При цьому найменше боргів мали Естонія (9%), Люксембург (23%), Болгарія (25,4%), Чехія (34,6%) та Румунія (35%).
На кінець 2017 року середній державний борг за усіма 28 країнами ЄС становив 81,6%, а серед країн єврозони – 86,7%, свідчать дані Євростату.
Державні борги країн ЄС упродовж минулого року показали тенденцію до скорочення.
Середній дефіцит державного бюджету в ЄС становив наприкінці 2017 року 1% у порівнянні з 1,6% наприкінці 2016-го.
Нагадаємо, що маастрихтський норматив ЄС встановлює межу дефіциту державного бюджету в 3% від ВВП.
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