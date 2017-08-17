Євросуд з прав людини розглядає скаргу Насірова на НАБУ та САП

Насіров уточнив, що його скарга до ЄСПЛ містить доказову базу, яка свідчить про незаконність затримання голови ДФС

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про законність його затримання співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Я вже отримав повідомлення з Європейського суду з прав людини про прийняття до розгляду скарги на моє незаконне затримання 02.03.2017 року детективами НАБУ", - написав Роман Насіров на своїй сторінці у Facebook.

Насіров уточнив, що його скарга до ЄСПЛ містить доказову базу, яка свідчить про незаконність затримання голови ДФС, незаконні дії в суді при обранні запобіжного заходу, чиненні тиску на правоохоронців і суду, незаконному позбавлення волі тощо.

"За моїми повідомленнями Генеральною прокуратурою України вже відкрито низку кримінальних справ стосовно незаконних дій детективів НАБУ, прокурорів САП та суддів", - додав він.

Зазначимо, 7 серпня суд наклав арешт на все майно Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.

1 червня, Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози по протоколу "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років), який йому рекомендували в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.