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Євросуд з прав людини визнав Росію відповідальною за дії в Придністров'ї

За трьома оголошеними рішеннями ЄСПЛ Росія має заплатити 41 тисячу євро, 43 тисячі євро та 21 тисячу євро відповідно
Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за дії самопроголошеної влади Придністров’я.
Євросуд з прав людини визнав Росію відповідальною за дії в Придністров Фото: inpress.ua

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Страсбург готується карати Росію за Донбас: оприлюднені нові рішення ЄСПЛ".

Так, ЄСПЛ виніс рішення, які стосуються долі трьох засуджених, котрі, як стверджується, скоїли злочини на території Придністровського регіону Молдови. Аргументи суду в усіх трьох справах були ідентичними.

"Страсбург вважає, що Росія відповідальна за будь-які судові рішення, ухвалені маріонетковим Придністров’ям. Рішення продемонстрували: в ЄСПЛ тепер є алгоритм, як обґрунтовувати, що Росія є відповідальною за всі порушення прав людини у Придністров’ї", - йдеться у статті.

За трьома оголошеними рішеннями ЄСПЛ Росія має заплатити 41 тисячу євро, 43 тисячі євро та 21 тисячу євро відповідно.

Як зазначається у статті, ці рішення мають важливе значення і для України, оскільки у нашої країни  значно більше підстав стверджувати, що найближчими роками ЄСПЛ визнає Росію винною у порушенні прав людини не лише в Криму, але й на Донбасі. Варто зазначити, що станом на початок року в ЄСПЛ було більше 3500 скарг на Україну (і велика частина з них подані одночасно проти України та проти Росії) через події, пов’язані з російсько-українським конфліктом.

Втім, попри реальні шанси виграти у ЄСПЛ, українці  на повинні занадто сподіватися на фінансову компенсацію від Росії за рішенням суду.

"Росіяни обрали тактику ігнорування таких позовів, накопичуючи проблеми у своїй роботі в Раді Європи і поступово крокуючи до свого виходу або виключення з організації", - йдеться у статті.

Нагадаємо, на початку травня Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

У лютому 2017 року лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський відкинув пропозицію прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа перейти до обговорення питання про надання Придністровському регіону спеціального статусу в складі Молдови.

Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".

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02 06 2017 16:45
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