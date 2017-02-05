Євросуд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 95 тисяч євро постраждалим від тортур у поліції
Про це йдеться в рішенні суду.
Суд дійшов до висновку, що у справі Олександра Олисова, Микити Данішкіна і Юрія Зонтова було порушення статті Європейської конвенції з прав людини про заборону тортур. Також в ЄСПЛ повідомили, що російські правоохоронні органи не провели повноцінного розслідування застосування насильства до затриманих.
Олісов, Данішкін і Зонтов подали скарги у Страсбурзький суд у період з 2009 по 2014 рік.
Олісов був затриманий в Оренбурзі в травні 2006 року за підозрою в організації замовного вбивства, Данішкін – в Нижньому Новгороді в грудні 2010 року. Зонтов – в Оренбурзькій області в серпні 2011 року за підозрою в крадіжці.
Вони повідомили, що співробітники поліції били, зв’язували і душили їх, домагаючись зізнання у злочинах. Від жителя Нижнього Новгорода Микити Данішкіна, зокрема, вимагали зізнатися в підготовці теракту.
Російські правоохоронні органи відмовлялись розслідувати випадки тортур, стверджуючи, що постраждалі самі собі заподіяли шкоди.
З огляду на те, що уряд не надав доказів невинуватості поліцейських, суд вирішив справу на користь позивачів, ухваливши, що стосовно них була порушена третя стаття Європейської конвенції про захист прав людини.
Крім компенсації € 95 тис. суд зобов'язав Росію сплатити витрати в розмірі € 3 тис.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу потерпілих від трагедії в Беслані проти Росії, зобов'язавши її виплатити загалом понад 3 млн євро.
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