Єврозона погодилася збільшити строки погашення боргів Греції

Греція жила переважно на кошти міжнародних кредиторів з 2010 року

Міністри фінансів країн єврозони погодилися збільшити строки погашення боргів Греції та відстрочили виплату відсотків за значною частиною позик цій країні.

На вимогу кредиторів Афіни провели сотні реформ і досягли значного прогресу, однак для подальших позик інвесторам потрібно переконатися, що країна не зламається під вагою боргу у розмірі 180% її ВВП, повідомляє Reuters.

"Через вісім довгих років Греція нарешті виходить з програми фін допомоги" - заявив голова єврозони Маріо Сентено після багатогодинних переговорів щодо Греції.

"Подальше полегшення боргового навантаження необхідне для того, щоб грецький борг був стійким у майбутньому", - сказав він.

Міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос заявив, що угода зробила грецький борг життєздатним знову і проклала шлях для повернення на ринкове фінансування.

"Грецький уряд задоволений цією угодою", - сказав він.

Ключовим елементом полегшення боргового тягаря є продовження строків погашення та пільгових періодів щодо €96,9 млрд позик, наданих Греції в рамках другої програми допомоги на 10 років.

Греція також отримає новий кредит у розмірі €15 мільярдів. Це дасть їй незалежність на ринку позик протягом приблизно 22 місяців, заявили міністри єврозони. Третя програма допомоги Греції завершується 20 серпня цього року.

Нагадаємо, Євростат опублікував дані про розмір державного боргу серед 28 країн Євросоюзу у 2017 році. Перше місце за розміром боргу відносно ВВП зайняла Греція.