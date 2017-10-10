Їздити до Росії можуть лише розвідники і шпигуни, - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що їздити до Росії доцільно лише розвідникам та шпигунам.

У США на виставці озброєння "AUSA-2017" на запитання, чи доцільно ухвалити законопроект, який забороняє держслужбовцям і політикам їздити до Росії, він відповів:

"Ви знаєте, коли країна буде визнана агресором, то туди можуть їздити тільки розвідники і шпигуни. Так чи ні? Коли він розвідник, ми знайдемо, як його туди переправити. Коли шпигун – я гадаю, нема чого робити, коли він виконує окремі функції"

"На превеликий жаль, у нас активно працює "п’ята колона", яка активно працює на дестабілізацію в країні, яка координується і фінансується російськими спецслужбами. В тому числі… це стосується і суто терористичних актів, які готуються в Російській Федерації спецслужбами і реалізуються на українській території", – заявив Турчинов, інформує "Українська правда".

"Безумовно, після визнання країни агресором – ну, їздити до країни-агресора, я вважаю, можуть тільки люди, які виконують специфічні функції", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити право українців на виїзд до Росії. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону про тимчасове обмеження права українців на виїзд до Росії стосується лише державних службовців.

Водночас планується, що дія закону не буде поширюватись на працівників дипломатичних служб, або на випадки виїзду з метою невідкладного медичного лікування чи участі в похованні близького родича.