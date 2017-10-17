Ймовірність, що США вийдуть з ядерної угоди з Іраном дуже висока, - Трамп

Американський лідер впевнений, що Іран уклав відмінну угоду для себе

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна може повністю вийти з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що таке рішення може бути прийнято, якщо Конгрес не внесе зміни до угоди 2015 року, повідомляє NBC.

"Ми подивимося, що станеться на другому етапі. Може трапитися повне припинення участі США, ця можливість дуже висока", – підкреслив очільник Білого дому.

Президент США також назвав іранських лідерів "відмінними учасниками переговорів, які уклали відмінну угоду для себе, але жахливу для США".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що все ж США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

У свою чергу Іран також пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.