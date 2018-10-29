Ймовірного організатора нападу на Гандзюк етапували до Києва

За словами адвоката, Торбіна етапували до Києва в іншому кримінальному провадженню, порушеному rиївською СБУ

Сергія Торбіна, який підозрюється у замаху на радницю міського голови Херсона та активістку Катерину Гандзюк, етапували з Херсонського слідчого ізолятора до слідчого ізолятора СБУ в місті Києві.

Про це поінформував у понеділок у Херсоні біля СІЗО адвокат Сергія Торбіна Юрій Хазов, повідомляє "Укрінформ".

"Вчора мені подзвонили і сказали, що мого підзахисного Торбіна Сергія Володимировича терміново було етаповано до міста Києва. При цьому, як захисника мені не повідомили про те, що будуть вчинятися якісь процесуальні дії", – розповів адвокат.

За словами Хазова, 29 жовтня начальник Херсонського СІЗО повідомив, що існує постанова заступника прокурора Херсонської області Сергія Циганка про термінове етапування Торбіна до слідчого ізолятора СБУ в місті Києві – з 22 жовтня по 9 листопада 2018 року для проведення якихось слідчих процесуальних дій.

Разом з тим він заявив, що Торбіна етапували до Києва в іншому кримінальному провадженню, порушеному rиївською СБУ.

"Це не те провадження, де я беру участь як захисник. Це окреме провадження, яке ведеться також за фактом замаху на Гандзюк, але за іншою класифікацією", – повідомив адвокат.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.

Згодом стало відомо про затримання підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.

За даними правоохоронців, у справі про замах на Гандзюк затримано ще п'ятьох підозрюваних. Чотирьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.