Ймовірному вбивці Вороненкова інкримінували низку злочинів в Іспанії, - DW

Росіянин Володимир Тюрін, якого Генпрокуратура України підозрює у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, давно відомий і іспанській поліції.

За словами працівників іспанських силових структур, російський підприємець тривалий час проживав у Іспанії і підозрювався у скоєнні низки злочинів. Зокрема, йому закидали членство у злочинному угрупованні та відмивання грошей, отриманих від незаконної діяльності. У 2005 році Тюрін, який на той час повернувся до Росії, був навіть оголошений іспанцями в міжнародний розшук. За ордером Інтерполу його заарештували в Москві 2010 року, але не видали іспанському правосуддю. Про це повідомляє DW.

Як розповів представник Цивільної гвардії (жандармерії), Тюрін з'явився в Іспанії наприкінці 1990-х років. Бізнесмен оселився в муніципальному окрузі Оріуела, на південному заході провінції Аліканте.

По сусідству з ним мешкав ще один добре відомий Цивільній гвардії громадянин Росії - Захарій Калашов на прізвисько "Шакро Молодий", якого іспанці називають "злодієм в законі". Згодом він був засуджений в Іспанії на вісім років позбавлення волі.

Тюрін підтримував зв'язки з Калашовим і в березні 2003 року, за даними Цивільної гвардії, "засвітився" серед гостей, які святкували його 50-річчя. На бенкеті, який проходив у п'ятизірковому готелі Montiboli в місті Вільяхойосі, були присутні відомі "кримінальні діячі" - як ті, що проживали в Іспанії, так і ті, хто приїхав з Росії спеціально на ювілей Калашова. За цими гостями жандармерія встановила спостереження. Вівся відеозапис, оскільки, на думку іспанської сторони, йшлося про "важливу злочинну сходку".

У травні 2005 року іспанські правоохоронці вперше провели масштабну операцію проти російської мафії, під час якої затримали 28 осіб. За словами представника Цивільної гвардії, Тюрін у справі проходив, але його не затримали, оскільки в цей час він перебував за межами Іспанії. Слідчий Національної судової палати Іспанії Фернандо Андреу підозрював Тюріна у зв'язках з власниками розташованого в Аліканте підприємства, яке займалося торгівлею металом і через яке нібито відмивалися російські капітали.

Водночас інші іспанські джерела, наприклад газета АВС, посилаючись на матеріали слідства, стверджують, що особи, чия діяльність була розкрита під час цієї операції, відмивали гроші також у сфері нерухомості - в районі морських курортів Іспанії.

Видання El Pais і ABC, які публікували матеріали про російську мафію, відзначали, що Тюрін дуже відрізнявся від імовірних спільників. Його називали "освіченою заможною людиною з великими зв'язками на батьківщині", зокрема в середовищі відомих підприємців. При цьому називалося ім'я Олега Дерипаски.

Іспанці вважають, що Тюрін має великі контакти серед високопоставлених російських політиків і чиновників, зокрема у силових і судових структурах, а також у світі мистецтва.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко, посилаючись на результати слідства, заявив, що замовником вбивства Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков. Згодом виявилось, що він - колишній чоловік вдови Марії Максакової.