Ймовірний виконавець теракту в Манчестері мав з’язки з "Аль-Каїдою" - ЗМІ

Члени сім'ї терориста у минулому навіть інформували британську владу про те, що Абеді небезпечний

Підозрюваний у скоєнні теракту в Манчестері 22-річний Салман Абеді мав зв'язки із терористичною організацією "Аль-Каїда" та отримав терористичну підготовку за кордоном.

Особу Абеді встановили за банківською картою, знайденою на місці вибуху, та підтвердили за допомогою технології розпізнавання облич, повідомляє американський канал NBC з посиланням на неназваного представника американської розвідки, знайомого з ходом розслідування.

За словами чиновника, Абеді їздив до Лівії протягом останніх 12 місяців. Лівія була однією із численних країн, які він відвідав. І хоча у нього були "чіткі зв'язки з Аль-Каїдою", чиновник сказав, що Абеді міг також мати зв'язки з іншими терористичними групами.

За словами співробітника розвідки, члени його сім'ї у минулому навіть інформували британську владу про те, що Абеді небезпечний.

Бомба Абеді була "великою і складною", зазначив співрозмовник телеканалу, а для її виготовлення було використано матеріали, які важко отримати у Великій Британії, тож з великою імовірністю Абеді допомогли її виготовити.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.