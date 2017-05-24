Ймовірний виконавець теракту в Манчестері мав з’язки з "Аль-Каїдою" - ЗМІ
Особу Абеді встановили за банківською картою, знайденою на місці вибуху, та підтвердили за допомогою технології розпізнавання облич, повідомляє американський канал NBC з посиланням на неназваного представника американської розвідки, знайомого з ходом розслідування.
За словами чиновника, Абеді їздив до Лівії протягом останніх 12 місяців. Лівія була однією із численних країн, які він відвідав. І хоча у нього були "чіткі зв'язки з Аль-Каїдою", чиновник сказав, що Абеді міг також мати зв'язки з іншими терористичними групами.
За словами співробітника розвідки, члени його сім'ї у минулому навіть інформували британську владу про те, що Абеді небезпечний.
Бомба Абеді була "великою і складною", зазначив співрозмовник телеканалу, а для її виготовлення було використано матеріали, які важко отримати у Великій Британії, тож з великою імовірністю Абеді допомогли її виготовити.
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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