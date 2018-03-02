YouTube маркуватиме відео ЗМІ з держфінансуванням

Поки нововведення працює лише на території США

Компанія YouTube позначатиме відео ЗМІ, які отримують державне фінансування.

Про це керівництво компанії оголосило 2 лютого.

Над назвою відео перебуватиме відповідна позначка та посилання на Вікіпедію, щоб користувачі змогли відразу дізнатися про джерело фінансування контенту.

Поки нововведення працює лише на території США. Такі позначки помітили, наприклад, на відео телеканалів RT і "Росія 24", які фінансує російський уряд, або Radio Free Asia, що фінансується урядом США.

"Наша мета – забезпечити користувачів додатковою інформацією, яка допоможе краще розуміти джерела новин, які вони дивляться на YouTube", – зазначили в компанії.



Фото: youtube.googleblog.com



Фото: twitter.com/KevinRothrock



Фото: twitter.com/JuliaDavisNews

Нагадаємо, Google запустив на YouTube експериментальну функцію "Метод редиректу" (Redirect Method) проти "цифрового тероризму".

Користувачі Twitter виявили в рекламних банерах на YouTube JavaScript-код майнера Coinhive, який завантажував процесори на 80% при відкритій сторінці з рекламою.