YouTube показуватиме користувачам час, проведений за переглядом відео

Відеохостинг YouTube анонсував нововведення, які мають дозволити користувачам краще оцінювати, як багато часу вони витрачають на сервіс.

Як повідомляється в офіційному блозі YouTube, в меню аккаунта з'явиться розділ, де можна буде побачити кількість годин, яку користувач провів за переглядом відеороликів.



Фото: youtube.googleblog.com

Також YouTube дозволить користувачеві зменшити кількість спливаючих повідомлень: їх можна буде зібрати в один дайджест, який приходитиме один раз на день.

Нагадаємо, Youtube запровадив функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.