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YouTube показуватиме користувачам час, проведений за переглядом відео

Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією
Відеохостинг YouTube анонсував нововведення, які мають дозволити користувачам краще оцінювати, як багато часу вони витрачають на сервіс.
YouTube показуватиме користувачам час, проведений за переглядом відео Фото: gettyimages.com

Як повідомляється в офіційному блозі YouTube, в меню аккаунта з'явиться розділ, де можна буде побачити кількість годин, яку користувач провів за переглядом відеороликів.


Фото: youtube.googleblog.com

Також YouTube дозволить користувачеві зменшити кількість спливаючих повідомлень: їх можна буде зібрати в один дайджест, який приходитиме один раз на день.

Нагадаємо, Youtube запровадив функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.

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27 08 2018 19:48
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