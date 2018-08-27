CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідеохостинг YouTube анонсував нововведення, які мають дозволити користувачам краще оцінювати, як багато часу вони витрачають на сервіс.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
YouTube показуватиме користувачам час, проведений за переглядом відео
Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією
Фото: gettyimages.com
Як повідомляється в офіційному блозі YouTube, в меню аккаунта з'явиться розділ, де можна буде побачити кількість годин, яку користувач провів за переглядом відеороликів.
Фото: youtube.googleblog.com
Також YouTube дозволить користувачеві зменшити кількість спливаючих повідомлень: їх можна буде зібрати в один дайджест, який приходитиме один раз на день.
Нагадаємо, Youtube запровадив функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.
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27 08 2018 19:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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