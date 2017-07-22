YouTube тестує функцію інформаційного протистояння "Ісламській державі"

Коли потенційний рекрут шукатиме екстремістські відео, YouTube перенаправлятиме його на ролики протилежної спрямованості

Google запустив на YouTube експериментальну функцію "Метод редиректу" (Redirect Method) проти "цифрового тероризму".

Систему розробили спільно з мозковим центром Jigsaw, що є частиною компанії, повідомляє TechCrunch.

Метою проекту є інформаційне протистояння "Ісламській державі".

Коли потенційний рекрут "Ісламської держави" шукатиме екстремістські відеозаписи, YouTube перенаправлятиме його на ролики, "що протистоять терористичному угрупованню".

Зазначається, що функція працює за рахунок інструментів орієнтування Adwords і роликів, які вручну відібрані з усього YouTube.

Нагадаємо, терорист Салман Абеді, який влаштував вибух на концерті на стадіоні в британському Манчестері, для виготовлення "пояса смертника" користувався відео-інструкцією на платформі YouTube.

Найбільші інтернет-компанії Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube домовилися про співпрацю з метою зупинити поширення екстремістських картинок і відео.