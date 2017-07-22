Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

YouTube тестує функцію інформаційного протистояння "Ісламській державі"

Коли потенційний рекрут шукатиме екстремістські відео, YouTube перенаправлятиме його на ролики протилежної спрямованості
Google запустив на YouTube експериментальну функцію "Метод редиректу" (Redirect Method) проти "цифрового тероризму".
YouTube тестує функцію інформаційного протистояння "Ісламській державі" Фото: news-front.info

Систему розробили спільно з мозковим центром Jigsaw, що є частиною компанії, повідомляє TechCrunch.

Метою проекту є інформаційне протистояння "Ісламській державі".

Коли потенційний рекрут "Ісламської держави" шукатиме екстремістські відеозаписи, YouTube перенаправлятиме його на ролики, "що протистоять терористичному угрупованню".

Зазначається, що функція працює за рахунок інструментів орієнтування Adwords і роликів, які вручну відібрані з усього YouTube.

Нагадаємо, терорист Салман Абеді, який влаштував вибух на концерті на стадіоні в британському Манчестері, для виготовлення "пояса смертника" користувався відео-інструкцією на платформі YouTube.

Найбільші інтернет-компанії Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube домовилися про співпрацю з метою зупинити поширення екстремістських картинок і відео.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2017 21:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.