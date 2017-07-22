YouTube тестує функцію інформаційного протистояння "Ісламській державі"
Систему розробили спільно з мозковим центром Jigsaw, що є частиною компанії, повідомляє TechCrunch.
Метою проекту є інформаційне протистояння "Ісламській державі".
Коли потенційний рекрут "Ісламської держави" шукатиме екстремістські відеозаписи, YouTube перенаправлятиме його на ролики, "що протистоять терористичному угрупованню".
Зазначається, що функція працює за рахунок інструментів орієнтування Adwords і роликів, які вручну відібрані з усього YouTube.
Нагадаємо, терорист Салман Абеді, який влаштував вибух на концерті на стадіоні в британському Манчестері, для виготовлення "пояса смертника" користувався відео-інструкцією на платформі YouTube.
Найбільші інтернет-компанії Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube домовилися про співпрацю з метою зупинити поширення екстремістських картинок і відео.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа