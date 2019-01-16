YouTube видалятиме відео з небезпечними розіграшами або викликами
"Такі виклики, як Tide Pod challenge [з'їсти капсулу для прання] або Fire challenge [нанести на себе горючу рідину і підпалити], які можуть призвести до смерті, не повинні бути на YouTube", - йдеться в повідомленні на сайті підтримки YouTube.
Крім того, YouTube буде видаляти відео з небезпечними для життя чи здоров'я розіграшами - наприклад, з пранками з проїжджаючими повз автомобілями.
Сервіс забороняє відеоролики з розіграшами, які можуть викликати у дітей "серйозний емоційний стрес" - наприклад, розіграші з уявною смертю одного з батьків, заявили у YouTube.
Згідно з повідомленням, усі схожі відео повинні бути видалені протягом двох місяців.
Також, відеохостинг YouTube анонсував нововведення, які мають дозволити користувачам краще оцінювати, як багато часу вони витрачають на сервіс.
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