YouTube видалятиме відео з небезпечними розіграшами або викликами

Сервіс онлайн-відео буде видаляти ролики, у яких показано небезпечні для здоров'я виклики або пранки.

"Такі виклики, як Tide Pod challenge [з'їсти капсулу для прання] або Fire challenge [нанести на себе горючу рідину і підпалити], які можуть призвести до смерті, не повинні бути на YouTube", - йдеться в повідомленні на сайті підтримки YouTube.

Крім того, YouTube буде видаляти відео з небезпечними для життя чи здоров'я розіграшами - наприклад, з пранками з проїжджаючими повз автомобілями.

Сервіс забороняє відеоролики з розіграшами, які можуть викликати у дітей "серйозний емоційний стрес" - наприклад, розіграші з уявною смертю одного з батьків, заявили у YouTube.

Згідно з повідомленням, усі схожі відео повинні бути видалені протягом двох місяців.

Також, відеохостинг YouTube анонсував нововведення, які мають дозволити користувачам краще оцінювати, як багато часу вони витрачають на сервіс.