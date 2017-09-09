YouTube заблокував пропагандистський канал Північної Кореї
Про це повідомляє AFP.
"Дію цього облікового запису було припинено через порушення правил спільноти YouTube", – йдеться на веб-сайті відеохостингу.
Канал Uriminzokkiri регулярно публікував відеоматеріали з ядерними та ракетними програмами КНДР та вихваляв північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Цей канал слугує для пропаганди Північної Кореї, пише агентство.
YouTube не надає детальної інформації про причини, через які певні облікові записи закриваються, або про те, на який час це буде зроблено. Однак рекламний дохід, отриманий від облікових записів на YouTube, може порушувати торговельні санкції США.
Нагадаємо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив про урядове розпорядження для президента США Дональда Трампа, що передбачає санкції проти країн, які торгують з Північною Кореєю.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням Пхеньяном водневої бомби.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків