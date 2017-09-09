YouTube заблокував пропагандистський канал Північної Кореї

Про це повідомляє AFP.

"Дію цього облікового запису було припинено через порушення правил спільноти YouTube", – йдеться на веб-сайті відеохостингу.

Канал Uriminzokkiri регулярно публікував відеоматеріали з ядерними та ракетними програмами КНДР та вихваляв північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Цей канал слугує для пропаганди Північної Кореї, пише агентство.

YouTube не надає детальної інформації про причини, через які певні облікові записи закриваються, або про те, на який час це буде зроблено. Однак рекламний дохід, отриманий від облікових записів на YouTube, може порушувати торговельні санкції США.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив про урядове розпорядження для президента США Дональда Трампа, що передбачає санкції проти країн, які торгують з Північною Кореєю.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням Пхеньяном водневої бомби.