Юлія Скрипаль заявила про небажання прийняти допомогу посольства РФ

Юлія Скрипаль повідомила, що її батько, Сергій, як і раніше серйозно хворий, а вона як і раніше страждає від наслідків отруєння нервово-паралітичним газом

Дочка колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія відмовилася від пропозиції консульської допомоги посольства Росії в Лондоні.

Про це йдеться в заяві наданій від її імені британською поліцією, пише Reuters.

Юлія Скрипаль повідомила, що її батько, Сергій, як і раніше серйозно хворий, а вона як і раніше страждає від наслідків отруєння нервово-паралітичним газом.

"У мене є доступ до друзів і сім'ї, і я знаю про свої конкретні контакти в російському посольстві, яке люб'язно запропонувало мені свою допомогу будь-яким способом, - сказала Юлія Скрипаль.

"На даний момент я не хочу користуватися їх послугами, але, якщо я передумаю, я знаю, як з ними зв'язатися", - заявила вона.

Юлія повідомила, що ще недостатньо сильна для інтерв'ю в засобах масової інформації. Також, за її словами, коментарі її родички Вікторії в російських ЗМІ, не були дані нею або її батьком.

"Я дякую своїй кузині Вікторії за її турботу про нас, але прошу, щоб вона не відвідувала мене і не намагалася зв'язатися зі мною в даний час", - йдеться в заяві.

Посольство Росії в Лондоні раніше заявляло, що йому не було надано консульський доступ до Юлії Скрипаль.

"Ми продовжуємо наполягати на зустрічі з Юлією і Сергієм Скрипалями. Ситуація навколо них все більше нагадує насильницьке утримання під вартою або тюремне ув'язнення", - продовжують наполягати в російському посольстві у відповідь на публікацію заяви Юлії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.