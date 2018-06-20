ПОЛІТИКА НОВИНИЛідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на виборах президента України у 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на пост президента України у 2019 році
Тимошенко зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції
Фото: news.liga.net
Про це Тимошенко заявила під час відеоконференції на Facebook.
"Я буду балотуватися на посаду президента України", – заявила Тимошенко.
Вона зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції.
Нагадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.
Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.
Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 06 2018 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов