Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на пост президента України у 2019 році Тимошенко зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на виборах президента України у 2019 році.

Фото: news.liga.net

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію