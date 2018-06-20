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Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на пост президента України у 2019 році

Тимошенко зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на виборах президента України у 2019 році.
Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на пост президента України у 2019 році Фото: news.liga.net

Про це Тимошенко заявила під час відеоконференції на Facebook.

"Я буду балотуватися на посаду президента України", – заявила Тимошенко.

Вона зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції.

Нагадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.

Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.

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20 06 2018 16:15
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