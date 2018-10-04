ПОЛІТИКА НОВИНИДоньку колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля Юлію, яку разом із ним отруїли в британському Солсбері, виписали з лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Юлію Скрипаль виписали з лікарні
Дочка перебіжчика провела в лікарні понад місяць
Юлія Скрипаль. Фото: news.sky.com
Джерела ВВС повідомляють, що 33-річну жінку виписали напередодні і перевезли в безпечне місце.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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