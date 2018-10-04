Юлію Скрипаль виписали з лікарні

Доньку колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля Юлію, яку разом із ним отруїли в британському Солсбері, виписали з лікарні.

Джерела ВВС повідомляють, що 33-річну жінку виписали напередодні і перевезли в безпечне місце.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.