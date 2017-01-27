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Юна українка, здолавши росіянку, вийшла до фіналу тенісного турніру Australian Open

Суперниця виявилась старшою за українку на три роки
14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал престижного юніорського турніру Australian Open 2017, здолавши суперницю з Російської Федерації.
Юна українка, здолавши росіянку, вийшла до фіналу тенісного турніру Australian Open Марта Костюк. Фото: facebook.com/UKRtennis

У півфінальному матчі наша спортсменка впевнено переграла 17-річну росіянку Єлизавету Рибакіну - 6:1, 7:5. Зустріч тривала 66 хвилин.

У першому сеті українка ефектно здолала росіянку, вигравши п'ять геймів поспіль. У другій партії Костюк і Рибакіна влаштували "гойдалки". Українка почала сет з брейка, але росіянка у шостому геймі зуміла взяти подачу Марти і зрівняти рахунок. Однак у 11 геймі Костюк впевнено зробила ще один брейк і на своїй подачі довела матч до перемоги, повідомляє "РБК-Україна".

У фіналі українка зіграє проти першої ракетки турніру - 17-річної швейцарки Ребеки Масарової.

Нагадаємо, 9 січня в оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.

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27 01 2017 11:52
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