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Юнаки, які до смерті забили безхатченка у Дніпрі, отримали по 12 років в'язниці

Малолітню школярку, яка брала участь у вбивстві, на два роки відправили до професійного училища соціальної реабілітації
Індустріальний районний суд Дніпра засудив до 12 років позбавлення волі двох хлопців, які на початку 2017 року безпричинно жорстоко вбили безпритульного.
Юнаки, які до смерті забили безхатченка у Дніпрі, отримали по 12 років в Фото: dp.npu.gov.ua

Двох молодиків 1997 та 2000 років народження суд визнав винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 296 КК України (умисне вбивство; хуліганство, вчинене групою осіб), повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області.

"Встановлено, що в лютому 2017 року близько опівночі двоє приятелів разом з 13-річною школяркою побачили двох незнайомих безхатченків, які спали на трубах теплотраси біля житлового будинку. Бажаючи самоствердитися за рахунок приниження людей, молодики у стані алкогольного сп’яніння почали наносити безхатченкам численні удари ногами та камінням по голові. Внаслідок одержаних травм один з потерпілих помер на місці. Впевнившись, що чоловік лежить без ознак життя, зловмисники зникли з місця злочину. Свою вину молодики визнали частково", – зазначили у прокуратурі.

Суд призначив їм покарання – 12 років позбавлення волі.

Щодо школярки, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство), суд постановив застосувати примусові заходи виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи – професійного училища соціальної реабілітації строком на 2 роки.

Як повідомляв iPress.ua, двоє хлопців і одна дівчина в ніч на 10 лютого 2017 року вбили безпритульного чоловіка в Дніпрі. Ще одного волоцюгу підлітки сильно побили.

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19 06 2018 17:42
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