Юнаки, які до смерті забили безхатченка у Дніпрі, отримали по 12 років в'язниці
Двох молодиків 1997 та 2000 років народження суд визнав винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 296 КК України (умисне вбивство; хуліганство, вчинене групою осіб), повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області.
"Встановлено, що в лютому 2017 року близько опівночі двоє приятелів разом з 13-річною школяркою побачили двох незнайомих безхатченків, які спали на трубах теплотраси біля житлового будинку. Бажаючи самоствердитися за рахунок приниження людей, молодики у стані алкогольного сп’яніння почали наносити безхатченкам численні удари ногами та камінням по голові. Внаслідок одержаних травм один з потерпілих помер на місці. Впевнившись, що чоловік лежить без ознак життя, зловмисники зникли з місця злочину. Свою вину молодики визнали частково", – зазначили у прокуратурі.
Суд призначив їм покарання – 12 років позбавлення волі.
Щодо школярки, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство), суд постановив застосувати примусові заходи виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи – професійного училища соціальної реабілітації строком на 2 роки.
Як повідомляв iPress.ua, двоє хлопців і одна дівчина в ніч на 10 лютого 2017 року вбили безпритульного чоловіка в Дніпрі. Ще одного волоцюгу підлітки сильно побили.
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