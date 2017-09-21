ЮНЕСКО готує механізм для старту прямого моніторингу в окупованому Криму

Співробітники ЮНЕСКО здійснюватимуть прямий моніторинг ситуації в окупованому Криму в сферах своєї компетенції.

На даному етапі мова йде про вироблення механізму для реалізації цього проекту.

Про це розповів заступник генерального директора ЮНЕСКО Ерік Фальт під час зустрічі в штаб-квартирі організації 20 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Також в організації підтвердили незмінну підтримку ЮНЕСКО суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, ЮНЕСКО раніше опублікувала звіт за січень-червень 2017 року про ситуацію на окупованому півострові. Вказувалося, що Росія почала проведення незаконних розкопок і інженерних геологічних робіт, зокрема, буріння скелі, на якій знаходиться пам'ятник національного значення палац Ластівчине гніздо.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури звернулося до Міністерства закордонних справ України з вимогою направити ноту протесту в МЗС Російської Федерації, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії через заплановане проведення спільних археологічних розкопок та організації молодіжних археологічних таборів для російських і британських студентів на території окупованого Криму.