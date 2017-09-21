ЮНЕСКО готує механізм для старту прямого моніторингу в окупованому Криму
На даному етапі мова йде про вироблення механізму для реалізації цього проекту.
Про це розповів заступник генерального директора ЮНЕСКО Ерік Фальт під час зустрічі в штаб-квартирі організації 20 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Також в організації підтвердили незмінну підтримку ЮНЕСКО суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, ЮНЕСКО раніше опублікувала звіт за січень-червень 2017 року про ситуацію на окупованому півострові. Вказувалося, що Росія почала проведення незаконних розкопок і інженерних геологічних робіт, зокрема, буріння скелі, на якій знаходиться пам'ятник національного значення палац Ластівчине гніздо.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури звернулося до Міністерства закордонних справ України з вимогою направити ноту протесту в МЗС Російської Федерації, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії через заплановане проведення спільних археологічних розкопок та організації молодіжних археологічних таборів для російських і британських студентів на території окупованого Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків