Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЮНЕСКО очолила колишня міністр культури Франції

Азуле перемогла з 30 голосами проти 28
З перевагою в два голоси на виборах на пост глави департаменту ООН з охорони культурної спадщини світу і наукових проектів - ЮНЕСКО - перемогла колишня міністр культури Франції Одрі Азуле.
ЮНЕСКО очолила колишня міністр культури Франції Одрі Азуле Фото: ЕРА

Про це повідомило видання DW.

Конкурентом француженки була претендентка з Катару - Хамада аль-Кавара. Азуле перемогла з 30 голосами проти 28 за аль-Кавара.

ЮНЕСКО переживає непростий період: напередодні про свій вихід з організації оголосив один з основних її донорів - США.

Слідом за Штатами про аналогічне рішення оголосив і Ізраїль. Вашингтон пояснив своє рішення "антиізраїльською упередженістю" через позицію ЮНЕСКО про визнання прав Палестини на Єрусалим.

ЮНЕСКО - спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. На даний момент в організацію входять 195 держав-членів. Всі вони, окрім Ліхтенштейну, є членами ООН.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2017 22:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.