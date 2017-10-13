ЮНЕСКО очолила колишня міністр культури Франції Азуле перемогла з 30 голосами проти 28

З перевагою в два голоси на виборах на пост глави департаменту ООН з охорони культурної спадщини світу і наукових проектів - ЮНЕСКО - перемогла колишня міністр культури Франції Одрі Азуле.

Одрі Азуле Фото: ЕРА

Про це повідомило видання DW. Конкурентом француженки була претендентка з Катару - Хамада аль-Кавара. Азуле перемогла з 30 голосами проти 28 за аль-Кавара. ЮНЕСКО переживає непростий період: напередодні про свій вихід з організації оголосив один з основних її донорів - США. Слідом за Штатами про аналогічне рішення оголосив і Ізраїль. Вашингтон пояснив своє рішення "антиізраїльською упередженістю" через позицію ЮНЕСКО про визнання прав Палестини на Єрусалим. ЮНЕСКО - спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. На даний момент в організацію входять 195 держав-членів. Всі вони, окрім Ліхтенштейну, є членами ООН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію