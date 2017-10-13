CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ перевагою в два голоси на виборах на пост глави департаменту ООН з охорони культурної спадщини світу і наукових проектів - ЮНЕСКО - перемогла колишня міністр культури Франції Одрі Азуле.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЮНЕСКО очолила колишня міністр культури Франції
Азуле перемогла з 30 голосами проти 28
Одрі Азуле Фото: ЕРА
Про це повідомило видання DW.
Конкурентом француженки була претендентка з Катару - Хамада аль-Кавара. Азуле перемогла з 30 голосами проти 28 за аль-Кавара.
ЮНЕСКО переживає непростий період: напередодні про свій вихід з організації оголосив один з основних її донорів - США.
Слідом за Штатами про аналогічне рішення оголосив і Ізраїль. Вашингтон пояснив своє рішення "антиізраїльською упередженістю" через позицію ЮНЕСКО про визнання прав Палестини на Єрусалим.
ЮНЕСКО - спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. На даний момент в організацію входять 195 держав-членів. Всі вони, окрім Ліхтенштейну, є членами ООН.
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13 10 2017 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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